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«Это такое дно». Штырков — о бое Емельяненко — Коваленко

«Это такое дно». Штырков — о бое Емельяненко — Коваленко

Иван Штырков резко высказался о поединке Александра Емельяненко со Святославом Коваленко. Известный боец смешанных единоборств Иван Штырков раскритиковал поединок Александра Емельяненко со Святославом Коваленко, назвав его «говном» и «дном».

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