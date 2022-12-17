«Это такое дно». Штырков — о бое Емельяненко — Коваленко

Иван Штырков резко высказался о поединке Александра Емельяненко со Святославом Коваленко. Известный боец смешанных единоборств Иван Штырков раскритиковал поединок Александра Емельяненко со Святославом Коваленко, назвав его «говном» и «дном».
Иван Штырков резко высказался о поединке Александра Емельяненко со Святославом Коваленко. Известный боец смешанных единоборств Иван Штырков раскритиковал поединок Александра Емельяненко со Святославом Коваленко, назвав его «говном» и «дном».
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