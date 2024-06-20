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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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43-летний Губин о действующей карьере Ягра: «Наверное, он следит за формой, не позволяет себе лишнего. Может, и я в 52 выйду за «Химик» на полпериода» 

43-летний специалист вошел в тренерский штаб «Химика» и будет отвечать за нападение и развитие. — Завершая карьеру в 43 года, понимаете, как Ягру удается играть в 52? — Наверное, он следит за формой, не позволяет себе лишнего.

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