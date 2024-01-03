ВС РФ поразили пункты дислокации националистов и наемников в Харькове

Российские ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники поразили ангар с авиабоеприпасами, радиолокационную станцию и пункты дислокации зарубежных наемников и нацформирования "Харьковщина" в Харькове.
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