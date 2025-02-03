Удивляем врага: Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер ВСУ под Херсоном с помощью нового дрона «Мерлин» Юлия СоколоваРоссия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер ВСУ под Херсоном с помощью нового дрона «Мерлин-ВР».