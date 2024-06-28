Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»

Самоходная пусковая установка БРК "Рубеж-МЭ" на выставке МВМС-2019. Фото Bmpd.livejournal.comНесколько лет назад российская оборонная промышленность представила перспективный береговой ракетный комплекс под названием «Рубеж-МЭ».
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