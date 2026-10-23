Жизнь российского актера Ефима Старцева оборвалась в зоне специальной военной операции. Артист, которого зрители могли видеть в популярных криминальных сериалах, погиб 30 сентября.
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