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Всё о женщинах

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Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Последнее время сразу несколько женщин пожаловались на странное поведение мужей. Нет, мужья не приходили пьяными, не называли их чужим женскими именем, не пачкали постель джинсами двухнедельной выдержки и не крысили деньги из общего бюджета.

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