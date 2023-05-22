Федеральное агентство новостей №1

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Экономист Разуваев: Банку России стоило бы поддержать российский рынок акций

Экономист Разуваев: Банку России стоило бы поддержать российский рынок акций

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин считает, что в России скоро произойдет бурный рост фондового рынка за счет вложений населения, по аналогии с иранским сценарием.

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