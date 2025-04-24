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Китай установил рекорд по добыче нефти — 210 млн тонн за первый квартал

Китай установил рекорд по добыче нефти — 210 млн тонн за первый квартал

ПЕКИН (ИА Реалист). В первом квартале 2025 года Китай добыл 210 млн тонн сырой нефти, что стало историческим максимумом за аналогичный период, сообщает Yahoo News со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

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