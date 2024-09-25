6200 мА·ч, 90 Вт, IP68, Snapdragon 7s Gen3 и почти топовый сенсор Light and Shadow Hunter 800. Живые фото и характеристики Redmi Note 14 Pro+ за день до премьеры

Уже завтра состоится официальная премьера смартфонов Redmi линейки Note 14, ну а сейчас появились новые технические подробности об этом среднебюджетном флагмане, а также опубликовано много живых фото, позволяющих оценить дизайн устройства.
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