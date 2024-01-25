Эзотерик Шмелев: День студента и Татьянин день нельзя праздновать одновременно

На 25 января в России приходится сразу два важных праздника: церковный и студенческий. Учащиеся предпочитают шумные гуляния, привлекая удачу на экзаменах, а православные — спокойный вечер в кругу близких.
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