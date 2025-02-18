Занятия по сплочению воинского коллектива прошли в Уральском объединении ВВС и ПВО

Проведенные занятия способствовали повышению уровня знаний военнослужащих о воинской дисциплине, формированию у них чувства ответственности за выполнение воинского долга и укреплению сплоченности воинского коллектива.
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