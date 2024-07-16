Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Национальный съезд Республиканской партии (с 15 по 18 июля проходит в Милуоки, городе-миллионнике в штате Висконсин) выдвинул семидесятивосьмилетнего Дональда Джона Трампа кандидатом в президенты на намеченных на 5 ноября американских выборах.

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Комментарии
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Андрей
ну что же. Вэнс хорошо образованный человек ,что ныне редкость.
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14 час.
И
Искандер
Солдат, журналист, писатель, юрист. &quot;Сделал себя сам&quot;, во всём успешен. Молод, отец троих детей, &quot;сторонник традиционных ценностей&quot;, католик... Да ещё и шотландско-ирландских корней. Симпатичный парень!
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13 час.
A
Antanas
Про Венса вроде мудрый человек но бывает всякое.Двувличная натура взгляды менять что пирчатки менять.Поживем - увидим.👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍\ 👍🥰🥰
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11 час.

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