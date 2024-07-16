Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Андрей ну что же. Вэнс хорошо образованный человек ,что ныне редкость.

И Искандер Солдат, журналист, писатель, юрист. "Сделал себя сам", во всём успешен. Молод, отец троих детей, "сторонник традиционных ценностей", католик... Да ещё и шотландско-ирландских корней. Симпатичный парень!