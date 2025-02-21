Врач Буланов заявил, что кормление птиц может привести к заболеванию

Кандидат медицинских наук, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов рассказал, что привычка кормить голубей и уток в парке может представлять скрытую угрозу для здоровья.
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