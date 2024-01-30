"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми

ОЛ

Ольга Левенкова

кедми, мы никогда не были союзниками с израилем,и это продажное государство никогда не поддерживало РОССИЮ,нам нечего терять и Президент об этом прекрасно информирован,евреи всегда с библейских времен ищут,где выгоднее и они всегда были союзниками сша,а поддерживая Палестинцев,то мы за справедливость и в этом наша сила