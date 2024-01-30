План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.
"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми
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Natalija Osminina
Агент Моссада, работающий Российскими элитами.
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5 час.
milaStar47 Стар
А кто родил "ИЗРАИЛЬ" Яков как государство? И.В.Сталин,тобишь Советский Союз.Евреи обязаны всем существованием России.
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1 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
кедми, мы никогда не были союзниками с израилем,и это продажное государство никогда не поддерживало РОССИЮ,нам нечего терять и Президент об этом прекрасно информирован,евреи всегда с библейских времен ищут,где выгоднее и они всегда были союзниками сша,а поддерживая Палестинцев,то мы за справедливость и в этом наша сила
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1 час.
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