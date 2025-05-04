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Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Только нестандартный креатив поможет Белому дому отыграть проигранную партию Проигрывая партию левым глобалистам, Дональд Трамп, похоже, теряется, и уступает давлению русофобского, близкого к неоконсерваторам, крыла своей партии.

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