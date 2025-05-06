Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале заявил, что в тот момент, пока Россия говорила о готовности к сотрудничеству, западные страны врали ей о расширении Североатлантического альянса и занимались вооружением Украины.
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