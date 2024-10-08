Касается владельцев квартир, проживающих в многоэтажках: сюрприз в октябре с квитанциями по ЖКХ – появится новая строка, требующая оплаты Ольга БезродняяС октября квитанции за коммунальные услуги для владельцев квартир в многоэтажных домах изменятся: в них появится новая строка.