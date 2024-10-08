НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Это между прочим сенсация!!!!Древнее семя из р...
  • Вовладар Даров
    Ненадо нагнетать народ, ясна позиция этой статьи!Возвращаются 90-е...
  • Eduard
    Им первый фронт не одолеть,а лезут во второй!Украина и угроза ...

Касается владельцев квартир, проживающих в многоэтажках: сюрприз в октябре с квитанциями по ЖКХ – появится новая строка, требующая оплаты

Касается владельцев квартир, проживающих в многоэтажках: сюрприз в октябре с квитанциями по ЖКХ – появится новая строка, требующая оплаты

Касается владельцев квартир, проживающих в многоэтажках: сюрприз в октябре с квитанциями по ЖКХ – появится новая строка, требующая оплаты Ольга БезродняяС октября квитанции за коммунальные услуги для владельцев квартир в многоэтажных домах изменятся: в них появится новая строка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
...Ранее эти расходы обошли владельцев квартир, и были размыты в рамках общих платежей. Т.к теперь они выделены в отдельную строку, они (платежи) вымоются из рамок общих платежей?
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх