«Есть системные пробелы»: законопроект о мастер-планах столкнулся с критикой

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. На Восточном экономическом форуме Владимир Путин поставил задачу до конца года принять закон о мастер-планах и к 2030 году охватить ими не менее 200 городов и поселков.
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