Неспешный разговор

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Если это не дно, то что же?

Если это не дно, то что же?

«Идеалы», за которые сотнями тысяч гибнут солдаты ВСУ Максим Столетов    Недавно на одном из российских телеканалов был показан необычный сюжет из зоны СВО.

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