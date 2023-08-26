Если это не дно, то что же?

«Идеалы», за которые сотнями тысяч гибнут солдаты ВСУ Максим Столетов Недавно на одном из российских телеканалов был показан необычный сюжет из зоны СВО.
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