Fire Point threatened to hit Russia with its ballistics in a few weeks

Fire Point said that their ballistic missiles could strike Russia for the first time in a few weeks. This was announced at the international defense exhibition MSPO 2026 by the general director of the Ukrainian defense company Irina Terekh.
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