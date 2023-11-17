На Ямале компания выплатила около 3 млн рублей долга по зарплате

Сотрудники охранного предприятия в Новом Уренгое не получали заработную плату два месяца. Долг в размере 2,9 миллиона рублей был погашен только после вмешательства надзорного ведомства, сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
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