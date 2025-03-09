Avia.pro - СМИ В Волжском районном суде Саратова продолжается разбирательство по громкому делу, от которого мурашки бегут по коже.
10 месяцев молчания: Мустафаевы извинились, столкнувшись с угрозой тюрьмы
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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3 час.
Алекс Сэм
Когда уже всё зверьё отправят на родину,а?
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3 час.
Анна Эржибова
Знакома,сколько овна от соседей ингуша терплю,дети вообще от сатаны,если взрослых пожилых обзывают старыми шлюхами избивают пенсионеров то уж не удивлюсь что довели
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2 час.
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