Атака на Татарстан: число пострадавших в Нижнекамске выросло до 14, двое человек в тяжелом состоянии

Атака на Татарстан: число пострадавших в Нижнекамске выросло до 14, двое человек в тяжелом состоянииДо 14 человек выросло число тех, кто пострадал в результате удара ВСУ по Нижнекамску.
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