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Маленьким петербуржцам предлагают нарисовать метро на конкурсе

Маленьким петербуржцам предлагают нарисовать метро на конкурсе

Конкурс рисунков приурочен ко Дню защиты детей, который празднуют 1 июня. Юных жителей Санкт-Петербурга приглашают принять участие в творческом конкурсе, посвященном Дню защиты детей.

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