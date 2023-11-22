РАН собирает список общавшихся с иностранцами ученых для Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) потребовало от институтов Российской академии наук (РАН) предоставить поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год, включая иностранных коллег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии