В Омской области простились с 27-летним спортсменом, погибшем на СВО. Он ушел служить по контракту в декабре, а в январе погиб.
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В Омской области простились с 27-летним спортсменом, погибшем на СВО. Он ушел служить по контракту в декабре, а в январе погиб.