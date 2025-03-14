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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Разрешения отзывать, гражданство аннулировать: это должно стать нормой для всей клиентуры дел о незаконной миграции

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Любое нарушение законов и правил переселенцами из бывших союзных республик должно быть лишение гражданства и депортация. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
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15 час.
ninikooo Митусова
А депортация всех « купивших гражданство» с его аннулированием  уже началась?!  Или опять все на уровне разговоров?
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Что по Закону следует взяткодателям?
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13 час.
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