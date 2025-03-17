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Царьград

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Crew Dragon вернет команду с МКС: отстыковка и приводнение 18 марта

Crew Dragon вернет команду с МКС: отстыковка и приводнение 18 марта

Отстыковка корабля Crew Dragon с МКС состоялась 18 марта. На борту - астронавты НАСА и космонавт Александр Горбунов.

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