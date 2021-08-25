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Путин: Восстановление экономики почти закончилось, дальше нужно повышать доходы людей

Путин: Восстановление экономики почти закончилось, дальше нужно повышать доходы людей

Президент Владимир Путин заявил о скором завершении восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией.

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Анатолий БАГ
Бред...
Добрый Кот
Президент пи*дит как Путин. 🤢🤮
Наталия Шулепова
Как завершение?! Все производства не восстановлены, туча гастербайтеров по городам выкачивает деньги из населения за свои некачественные и преступные услуги, и переводит их в экономики своих стран, а местным квалифицированным кадрам, пенсионерам, учащимся и студентам - работать негде! Мыслимо ли! Большая часть производства метизов в стране - ЗАКРЫТА! гайки, шайбы, шурупы и т.д. - закупаем в Китае с качеством плюс-минус- остановка, а собственные производства по ГОСТ - закрыты, разворованы, станки сданы на металлолом! Кому они мешали? Строить совсем не собирались? А потом удивляемся: почему это у нас ракеты падают?! Так в них половина деталей - китайского производства! В Китае - каникулы, заводы закрылись - Россию пол-года колбасит, цены растут, в Китае короновирус - опять цены растут! Окститесь! Начните хоть с этого восстанавливать производства, спрос на метизы - будет всегда.
Алексей Машкарин
Фотография в журнале — У костра сидит отряд. Вы Володю не узнали? Он уселся в первый ряд. Бегуны стоят на фото С номерами на груди. Впереди знакомый кто-то — Это Вова впереди. Снят Володя на прополке, И на празднике, на елке, И на лодке у реки, И у шахматной доски. Снят он с летчиком-героем! Мы другой журнал откроем Он стоит среди пловцов. Кто же он в конце концов? Чем он занимается? Тем, что он снимается!
Леонид Пиган
Восстановление закончилось...Вместе с самой экономикой.Которая,очевидно,в его понимании где-то действительно существует.Имеется ввиду,наверное,планета Глюк.У нас же -тишь,гладь и чья-то благодать-малый бизнес практически задушен эсцилопами.
Елена Бреслова
очередной предвыборный треп!
Татьяна Максимова
М.б. наш президент отчитается по программе 20-20. Которую пиарили перед выборами в 2018г. Куда она девалась и почему забыв про неё принята очередная предвыборная программа.? Думаю, эти программы мы выполняем для какой то другой страны. Например для Китая.
Дмитрий Соловьев
не забывайте про тех кто "осваивать" триллион будет
Дмитрий Соловьев
"рост экономики и доходов россиян за счет инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, а также таких, как скоростная автодорога Москва– Казань–Екатеринбург" -- Все поняли о каких "россиянах" речь , кто получит доходы? просто раздербянят по карманам триллион, даже понятно кто проекты "осваивать" будет, фамилия на Р начинается и на "берг" кончается
Александр Гончаров
Времени на раскачку нет..... бла, бла блаааа!
Ritchie Blackmore
Эту знаменитую фразу ( одну из многих ) гарант произносит каждый год по нескольку раз.
Михаил Молчев
Болты болтать-не мешки ворочать! А доходы от распилов обязательно получат известные всем крысы.
Ritchie Blackmore
"...Восстановление экономики почти закончилось, дальше нужно повышать доходы людей..." В гостях у Сказочного.
Ксения Нелина
Восстанавливать деревни нужно, сельское хозяйство.
Алексей Машкарин
Для этого достаточно создать государственные заготовительные конторы, которые будут закупать продукцию у частников и фермеров, и все.
Vasil Cornev
Этого мало! Нужны аграрные комплексы выполняющие государственные заказы! Частники могут выращивать только выгодную продукцию . Иначе недостающее надо будет закупать за границей, тем самым лишая многих работы здесь и поддерживать экономику западных стран.
Алексей Машкарин
Частники выращивают то, на что заготконторы установят выгодную для них цену. Но тут вопрос не только в производстве продукции. Конечно, в промышленных масштабах производить, это аграрные комплексы. Вопрос еще и в - 1. благосостояние людей и 2. демография. Так как сам я из деревни и еще помню советские времена, могу со всей ответственностью заявить, стоит только государству объявить о закупке молока, причем обращу внимание, ОДНОГО ТОЛЬКО МОЛОКА и через пять лет население деревень увеличится многократно и вырастет рождаемость. Но нашим эффективным менеджерам-дебилам трудно это понять и уловить где связь.
W357 Ц753W357
Опять врет как дышит.
Vasil Cornev
Армия Навального, либерастов и педерастов расшевелилась! Значит Путин все делает правильно! Ура Путину, да быть ему царем Российской империи!!! Еще раз УРА!!!
W357 Ц753W357
Ты на себя в зеркало посмотри там ты увидеш и пидораста и навальнёнка и мутного жополиза.
Vasil Cornev
W357 Ц753W357 Рад, что ты таки разглядел в зеркале кто ты и чего стоишь в этой жизни!
Ritchie Blackmore
Продолжай улыбаться, Петрушка: - Новые реформаторы грабят и угнетают народ, но народ этого уже не замечает. Так с тех пор и живет со счастливой улыбкой на глупом лице."
Виктор Шиховцев
Когда же его Бог накажет за всю боль народную? Не сомневаюсь, что это случится. Скорее бы. Это будет всенародный праздник. Даже Чубайса затмил своей подлостью.
Николай Зайчиков
одно слово сказочник и обещалкин
Анна Эржибова
Ну да,вчера только орали что всё кхм а перед выборами всё восстановил за пару дней,даже пенсионерам по 10 к с барского плеча достался......после всё на круги своя
Лирина Полесская (Вяткина)
Анечка, извините---не в тему ! Очень прошу Вас напишите мне, пожалуйста, подробно, как послать пост в свою ленту .
Лирина Полесская (Вяткина)
Вот Вы пишите : "Анна Эржибова написала в своей ленте". И как Вы это делаете ?
Анна Эржибова
Честно не знаю:)пишу комментарии и автоматический появляется
Лирина Полесская (Вяткина)
Хорошо, Анечка ! Всего самого доброго !
Алексей Машкарин
Галочку ставьте под комментом.
Лирина Полесская (Вяткина)
Наверно, дело в том, что у меня нет на моей странице " создать пост ". Значит, что-то с интернетом .
Лирина Полесская (Вяткина)
Спасибо ! Попробую. Но у меня нет в интернете " Создать пост "
Алексей Машкарин
Я имел ввиду другое. Когда вы пишете комментарий к статье, не ответ на чей то коммент, а именно новый, поставьте под ним галочку - Опубликовать на стену. Посмотрите, видно окошко для галочки.
Лирина Полесская (Вяткина)
СПАСИБО !!!
Лирина Полесская (Вяткина)
Алексей, дело в том, что у меня есть свой блог. Оттуда идет выход на стену. А я хотела бы написать какую-то информацию в социальные сети. Не получается.
Анна Эржибова
Вы подписаны?попробуйте если нет
Николай Зайчиков
Так молдавские тупые кандидаты наук купившие кандидатское звание все равно не поймут как им это не объясняй . Интересно , что на Российском сайте делают молдавские шалавы ?
Николай Зайчиков
Лирина , а молдавским шалавам на российских сайтах делать нечего . Вали в молдавские соц сети .
Николай Зайчиков
Полесская , а ты мастера по телевизорам вызови , он тебя уже показал на какую кнопку надо нажимать чтобы включить телевизор , может он тебя и покажет как послать пост в свою ленту , кандидат наук .
Сергей Гришин
Если восстановление экономики почти закончено, то почему в России так много безработных и найти работу молодому человеку практически на возможно. Везде требуется с опытом работы, а где ж взят опыт, если работы нет?
Анна Эржибова
Как всегда,на словах всё на высшем уровне экономка в деле кризис сбежал перед выборами )
Анна Эржибова
Работодателям невыгодно брать гр.рф. им надо по полной оформить,и,им наплевать на опыт и диплом им раб нужен в виде узбекотаджико и т.д.

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