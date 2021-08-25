Путин: Восстановление экономики почти закончилось, дальше нужно повышать доходы людей

Алексей МашкаринБизнес и финансыПутин: Восстановление экономики почти закончилось, дальше нужно повышать доходы людей Президент Владимир Путин заявил о скором завершении восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией.Вернуться к статье429НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий БАГБред...Добрый КотПрезидент пи*дит как Путин. 🤢🤮Наталия ШулеповаКак завершение?! Все производства не восстановлены, туча гастербайтеров по городам выкачивает деньги из населения за свои некачественные и преступные услуги, и переводит их в экономики своих стран, а местным квалифицированным кадрам, пенсионерам, учащимся и студентам - работать негде! Мыслимо ли! Большая часть производства метизов в стране - ЗАКРЫТА! гайки, шайбы, шурупы и т.д. - закупаем в Китае с качеством плюс-минус- остановка, а собственные производства по ГОСТ - закрыты, разворованы, станки сданы на металлолом! Кому они мешали? Строить совсем не собирались? А потом удивляемся: почему это у нас ракеты падают?! Так в них половина деталей - китайского производства! В Китае - каникулы, заводы закрылись - Россию пол-года колбасит, цены растут, в Китае короновирус - опять цены растут! Окститесь! Начните хоть с этого восстанавливать производства, спрос на метизы - будет всегда.Алексей МашкаринФотография в журнале — У костра сидит отряд. Вы Володю не узнали? Он уселся в первый ряд. Бегуны стоят на фото С номерами на груди. Впереди знакомый кто-то — Это Вова впереди. Снят Володя на прополке, И на празднике, на елке, И на лодке у реки, И у шахматной доски. Снят он с летчиком-героем! Мы другой журнал откроем Он стоит среди пловцов. Кто же он в конце концов? Чем он занимается? Тем, что он снимается!Леонид ПиганВосстановление закончилось...Вместе с самой экономикой.Которая,очевидно,в его понимании где-то действительно существует.Имеется ввиду,наверное,планета Глюк.У нас же -тишь,гладь и чья-то благодать-малый бизнес практически задушен эсцилопами.ЕБЕлена Бресловаочередной предвыборный треп!Татьяна МаксимоваМ.б. наш президент отчитается по программе 20-20. Которую пиарили перед выборами в 2018г. Куда она девалась и почему забыв про неё принята очередная предвыборная программа.? Думаю, эти программы мы выполняем для какой то другой страны. Например для Китая.Дмитрий Соловьевне забывайте про тех кто "осваивать" триллион будетДмитрий Соловьев"рост экономики и доходов россиян за счет инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, а также таких, как скоростная автодорога Москва– Казань–Екатеринбург" -- Все поняли о каких "россиянах" речь , кто получит доходы? просто раздербянят по карманам триллион, даже понятно кто проекты "осваивать" будет, фамилия на Р начинается и на "берг" кончаетсяАлександр ГончаровВремени на раскачку нет..... бла, бла блаааа!Ritchie BlackmoreЭту знаменитую фразу ( одну из многих ) гарант произносит каждый год по нескольку раз.Михаил МолчевБолты болтать-не мешки ворочать! А доходы от распилов обязательно получат известные всем крысы.Ritchie Blackmore"...Восстановление экономики почти закончилось, дальше нужно повышать доходы людей..." В гостях у Сказочного.Ксения НелинаВосстанавливать деревни нужно, сельское хозяйство.Алексей МашкаринДля этого достаточно создать государственные заготовительные конторы, которые будут закупать продукцию у частников и фермеров, и все.Vasil CornevЭтого мало! Нужны аграрные комплексы выполняющие государственные заказы! Частники могут выращивать только выгодную продукцию . Иначе недостающее надо будет закупать за границей, тем самым лишая многих работы здесь и поддерживать экономику западных стран.Алексей МашкаринЧастники выращивают то, на что заготконторы установят выгодную для них цену. Но тут вопрос не только в производстве продукции. Конечно, в промышленных масштабах производить, это аграрные комплексы. Вопрос еще и в - 1. благосостояние людей и 2. демография. Так как сам я из деревни и еще помню советские времена, могу со всей ответственностью заявить, стоит только государству объявить о закупке молока, причем обращу внимание, ОДНОГО ТОЛЬКО МОЛОКА и через пять лет население деревень увеличится многократно и вырастет рождаемость. Но нашим эффективным менеджерам-дебилам трудно это понять и уловить где связь.W357 Ц753W357Опять врет как дышит.Vasil CornevАрмия Навального, либерастов и педерастов расшевелилась! Значит Путин все делает правильно! Ура Путину, да быть ему царем Российской империи!!! Еще раз УРА!!!W357 Ц753W357Ты на себя в зеркало посмотри там ты увидеш и пидораста и навальнёнка и мутного жополиза.Vasil CornevW357 Ц753W357 Рад, что ты таки разглядел в зеркале кто ты и чего стоишь в этой жизни!Ritchie BlackmoreПродолжай улыбаться, Петрушка: - Новые реформаторы грабят и угнетают народ, но народ этого уже не замечает. Так с тех пор и живет со счастливой улыбкой на глупом лице."Виктор ШиховцевКогда же его Бог накажет за всю боль народную? Не сомневаюсь, что это случится. Скорее бы. Это будет всенародный праздник. Даже Чубайса затмил своей подлостью.Николай Зайчиководно слово сказочник и обещалкинАнна ЭржибоваНу да,вчера только орали что всё кхм а перед выборами всё восстановил за пару дней,даже пенсионерам по 10 к с барского плеча достался......после всё на круги свояЛирина Полесская (Вяткина)Анечка, извините---не в тему ! Очень прошу Вас напишите мне, пожалуйста, подробно, как послать пост в свою ленту .Лирина Полесская (Вяткина)Вот Вы пишите : "Анна Эржибова написала в своей ленте". И как Вы это делаете ?Анна ЭржибоваЧестно не знаю:)пишу комментарии и автоматический появляетсяЛирина Полесская (Вяткина)Хорошо, Анечка ! Всего самого доброго !Алексей МашкаринГалочку ставьте под комментом.Лирина Полесская (Вяткина)Наверно, дело в том, что у меня нет на моей странице " создать пост ". Значит, что-то с интернетом .Лирина Полесская (Вяткина)Спасибо ! Попробую. Но у меня нет в интернете " Создать пост "Алексей МашкаринЯ имел ввиду другое. Когда вы пишете комментарий к статье, не ответ на чей то коммент, а именно новый, поставьте под ним галочку - Опубликовать на стену. Посмотрите, видно окошко для галочки.Лирина Полесская (Вяткина)СПАСИБО !!!Лирина Полесская (Вяткина)Алексей, дело в том, что у меня есть свой блог. Оттуда идет выход на стену. А я хотела бы написать какую-то информацию в социальные сети. Не получается.Анна ЭржибоваВы подписаны?попробуйте если нетНиколай ЗайчиковТак молдавские тупые кандидаты наук купившие кандидатское звание все равно не поймут как им это не объясняй . Интересно , что на Российском сайте делают молдавские шалавы ?Николай ЗайчиковЛирина , а молдавским шалавам на российских сайтах делать нечего . Вали в молдавские соц сети .Николай ЗайчиковПолесская , а ты мастера по телевизорам вызови , он тебя уже показал на какую кнопку надо нажимать чтобы включить телевизор , может он тебя и покажет как послать пост в свою ленту , кандидат наук .Сергей ГришинЕсли восстановление экономики почти закончено, то почему в России так много безработных и найти работу молодому человеку практически на возможно. Везде требуется с опытом работы, а где ж взят опыт, если работы нет?Анна ЭржибоваКак всегда,на словах всё на высшем уровне экономка в деле кризис сбежал перед выборами )Анна ЭржибоваРаботодателям невыгодно брать гр.рф. им надо по полной оформить,и,им наплевать на опыт и диплом им раб нужен в виде узбекотаджико и т.д.Комментировать
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