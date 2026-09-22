Typhoon Dujuan: Death toll rises to 6, at least 6 others still missing

Authorities in Japan said the death toll from a powerful typhoon that brushed the country's eastern seaboard had risen to six with at least six missing.
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