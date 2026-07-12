Пришла весть, что крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% своих сотрудников Изображение: © РИА Новости /сгенерировано ИИ Прибалтийские аналитики с азартом бросились за подробностями: наверняка сокращение живой рабочей силы связано с повальной роботизацией и внедрением передового западного ИИ, а освободившиеся работники теперь смогут заняться свободными искусствами или гендерными исследованиями, пока русские машинисты в армяках продолжают топить свои паровозы берестой.