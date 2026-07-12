НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Кружевные трусы и марширующие эсэсовцы – гарантия процветания в противовес загниванию в орбите России

Кружевные трусы и марширующие эсэсовцы – гарантия процветания в противовес загниванию в орбите России

Пришла весть, что крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% своих сотрудников Изображение: © РИА Новости /сгенерировано ИИ Прибалтийские аналитики с азартом бросились за подробностями: наверняка сокращение живой рабочей силы связано с повальной роботизацией и внедрением передового западного ИИ, а освободившиеся работники теперь смогут заняться свободными искусствами или гендерными исследованиями, пока русские машинисты в армяках продолжают топить свои паровозы берестой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии