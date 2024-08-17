Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Германии необходимо ограничить военную помощь Киеву, поскольку из нынешнего бюджетного планирования следует, что новых денежных средств у Берлина на эти цели нет, сообщили в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов страны Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.