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В Германии заявили, что в бюджете ФРГ нет новых денег на военную помощь Украине

В Германии заявили, что в бюджете ФРГ нет новых денег на военную помощь Украине

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Германии необходимо ограничить военную помощь Киеву, поскольку из нынешнего бюджетного планирования следует, что новых денежных средств у Берлина на эти цели нет, сообщили в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов страны Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.

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