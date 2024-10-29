Идеальные места для отдыха — версия для котов

Вы никогда не задавались вопросом, КАК кошки умудряются засыпать в местах, в которых и расслабиться-то, казалось бы, нереально? Смотришь на любимого Барсика, ютящегося на краешке подлокотника на кресле или свернувшегося на кусочке упавшего на пол пакета, и думаешь – неужели удобно? Судя по блаженному выражению пушистой мордашки, очень даже удобно.