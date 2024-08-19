The Economist: поставленные на Украину F-16 не изменят ход боевых действий

REUTERS/Valentyn Ogirenko Десять из 79 обещанных западными странами истребителей F-16 прибыли в конце июля на Украину, но это поставка не изменит ход боевых действий, сообщает британское издание The Economist.
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