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Lionsgate Studios готовится к поглощению со стороны Banijay и Mediawan

Lionsgate Studios готовится к поглощению со стороны Banijay и Mediawan

Один из крупнейших международных производителей и дистрибьюторов контента Banijay рассматривает возможность покупки компании Lionsgate Studios, которой принадлежат франшизы «Голодные игры», «Сумерки», «Джон Уик» и др.

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