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НХЛ. «Детройт» сыграет с «Виннипегом», «Рейнджерс» примут «Юту», «Анахайм» встретится с «Флоридой», «Ванкувер» – с «Вегасом»

В ночь с 4 на 5 октября «Детройт» сыграет с «Виннипегом», «Рейнджерс» примут «Юту», «Анахайм» встретится с «Флоридой», «Сиэтл» – с «Калгари», а «Ванкувер» – с «Вегасом».

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