Лидер французской партии назвал ЕС тоталитарной системой

Задержание Павла Дурова во Франции свидетельствует о попытках властей страны и Евросоюза в целом ограничить свободу слова и ввести цензуру, заявил «Известиям» лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
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