Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разноплановый противник: ГУР МО Украины

Разноплановый противник: ГУР МО Украины

В 2016 г. была презентована новая эмблема ГУР, на которой изображена сова, пронзающая мечом изображенную на глобусе Россию.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Из вышеописанного понятно то, что российские спецслужбы вообще не занимаются ликвидацией одиозных личностей и ярых врагов российского народа.Единственный случай, успешного проведения ликвидации, это изменника Родины этого вертолетчика в Испании. Но если взяться подсчитывать, сколько убитых патриотов России этой службой и сколько совершено терактов, то к сожалению подсчет не в пользу российских спецслужб.
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1 д.
Misha Glusch
кривоносого уже черви заждались...
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1 д.

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