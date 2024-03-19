В 2016 г. была презентована новая эмблема ГУР, на которой изображена сова, пронзающая мечом изображенную на глобусе Россию.
Разноплановый противник: ГУР МО Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Из вышеописанного понятно то, что российские спецслужбы вообще не занимаются ликвидацией одиозных личностей и ярых врагов российского народа.Единственный случай, успешного проведения ликвидации, это изменника Родины этого вертолетчика в Испании. Но если взяться подсчитывать, сколько убитых патриотов России этой службой и сколько совершено терактов, то к сожалению подсчет не в пользу российских спецслужб.
Ответить
1 д.
Misha Glusch
кривоносого уже черви заждались...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии