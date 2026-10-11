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Татар-информ

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Депутат Колунов: узнать сроки капремонта дома можно через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ

Депутат Колунов: узнать сроки капремонта дома можно через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ

Капитальный ремонт многоквартирного дома в среднем должен проводиться каждые 25–30 лет, при этом каждый элемент или инженерная система ремонтируются отдельно, и единого срока для всего здания не существует.

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