Депутат Колунов: узнать сроки капремонта дома можно через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ

Капитальный ремонт многоквартирного дома в среднем должен проводиться каждые 25–30 лет, при этом каждый элемент или инженерная система ремонтируются отдельно, и единого срока для всего здания не существует.
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