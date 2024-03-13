В России могут повысить возраст молодёжи минимум до 38 лет в ближайшие десять лет, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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В России могут повысить возраст молодёжи минимум до 38 лет в ближайшие десять лет, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.