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Депортация грозит блогерам Поперечному и Шпаку по указу Трампа

Депортация грозит блогерам Поперечному и Шпаку по указу Трампа

Данила Поперечный*, Александр Шпак* и Илья Мэддисон, три известных блогера, могут быть депортированы из США по указу Дональда Трампа о высылке нелегалов.

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