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Мировое обозрение

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Миллиардеров на Рублёвке ждёт новый счёт: Налоги на дома и землю могут резко вырасти

Миллиардеров на Рублёвке ждёт новый счёт: Налоги на дома и землю могут резко вырасти

Главное в тезисах: Масштаб переоценки: В Московской области пересматривают кадастровую стоимость около 4,2 млн земельных участков, включая элитные объекты в Барвихе, Жуковке и на Николиной Горе.

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