Сенатор Ирина Рукавишникова исполнила мечту маленькой Софии из Миллерово

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от Законодательного собрания Ростовской области Ирина Валерьевна Рукавишникова в преддверии Нового годаприняла участие в ежегодной акции «Елка желаний» и исполнила мечту маленькой жительницы Миллерово Софии Щеголевой.