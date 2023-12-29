Сенатор Ирина Рукавишникова исполнила мечту маленькой Софии из Миллерово

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от Законодательного собрания Ростовской области Ирина Валерьевна Рукавишникова в преддверии Нового годаприняла участие в ежегодной акции «Елка желаний» и исполнила мечту маленькой жительницы Миллерово Софии Щеголевой.
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