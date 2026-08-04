НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Израиль запускает национальные проекты в сфере искусственного интеллекта: квантовый компьютер, Physical AI и модальные модели

Израиль запускает национальные проекты в сфере искусственного интеллекта: квантовый компьютер, Physical AI и модальные модели

Израиль сделал решительный шаг к технологическому лидерству, объявив о запуске первых флагманских проектов в рамках национальной программы искусственного интеллекта — «Проект Нексус», создание тестовой площадки Physical AI и развитие собственных модальных моделей .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии