Боец из Тверской области рассказал Поддубному об атаках врага под Белгородом

Уроженец Оленинского округа Тверской области Александр Немцев рассказал военкору Евгению Поддубному о том, как личный состав его взвода защитил российскую границу в Белгородской области от вражеской атаки.
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