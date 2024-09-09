В центральный аппарат ведомства будет доложено по обращению о нарушении жилищных прав граждан в Новосибирской области

В СМИ опубликовано обращение жителей Новосибирской области к Председателю Следственного комитета России с доводами о ненадлежащем содержании многоквартирного дома и постоянно сдвигающимися сроками его капитального ремонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии