В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при председательстве России

Россия имеет огромный опыт в организациях мирового и регионального уровня для того, чтобы с легкостью образовать секретариат в БРИКС, заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии