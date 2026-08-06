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Медведицу, которая с медвежатами разозлила свердловчанина, могут застрелить

После атаки медведицы, которая прибежала в Ивдель и едва не растерзала человека, местная администрация обратилась к Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с просьбой урегулировать численность хищников.

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