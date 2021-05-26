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Контрольно-счетная палата региона отметила рост зарплат на Южном Урале

Контрольно-счетная палата региона отметила рост зарплат на Южном Урале

Больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых. Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня в своем телеграм-канале опубликовала сведения о средних зарплатах южноуральцев в промышленной сфере за первый квартал 2021 года.

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