Контрольно-счетная палата региона отметила рост зарплат на Южном Урале

Больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых. Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня в своем телеграм-канале опубликовала сведения о средних зарплатах южноуральцев в промышленной сфере за первый квартал 2021 года.
Больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых. Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня в своем телеграм-канале опубликовала сведения о средних зарплатах южноуральцев в промышленной сфере за первый квартал 2021 года.
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